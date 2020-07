Alito cattivo a causa dell’aglio? Ecco come rimediare senza rinunce! (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’aglio regala talmente tante proprietà all’organismo che pare impossibile rinunciarvi solo perché causa un Alito cattivo! Utilizzato prevalentemente nella preparazione di condimenti dai sughi per primi piatti alle insalate, dalle zuppe alla carne, viene anche consumato crudo e impiegato per insaporire antipasti e verdure. Possiede un ruolo decisivo nella regolarizzazione della colesterolemia e dei trigliceridi, è un serbatoio di principi attivi curativi di notevole efficacia come allicina, zolfo, vitamine del gruppo B, è una antimucolitico, ipotensivo, espettorante, ipoglicemizzante e molto altro ancora… MA, spesso lascia un pessimo odore sulle mani e in bocca. NON TEMETE, a tutto c’è rimedio. Con i nostri consigli, riacquisterete una vita sociale anche dopo un bel piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino! Curiose? ... Leggi su pianetadonne.blog

Charlito0374 : @dragonlord71 @CurvaStone21km Dai, siamo un campionato ridicolo, alla prossima si fischia se hai l'alito cattivo..che rigori sono dai - fabio13389815 : @Laila1231320 alito cattivo...) Cmq per mia esperienza ti dico che qualcuno di riconosce sulla distanza ahimè - Giulia07738572 : RT @Carlo_A_Macc: @51inif Malumore? Potenziale covid. Alito cattivo? Potenziale covid. Sfortunato in amore? Potenziale covid. Siamo all'ava… - Carlo_A_Macc : @51inif Malumore? Potenziale covid. Alito cattivo? Potenziale covid. Sfortunato in amore? Potenziale covid. Siamo all'avanspettacolo - _yelle_ : @Grillo95 @l3tterbomb hai ragione, noi donne siamo molto cirate e voi uomini siete degli stronzi puzzolenti e con l’alito cattivo -

Ultime Notizie dalla rete : Alito cattivo Con la mascherina l'alito puzza? 5 motivi del cattivo odore cosmopolitan.com Fumo: un grave pericolo per la salute delle gengive

Lo stress è un nemico giurato non solo del benessere e della bellezza ma anche della salute. Durante il lockdown la situazione si è complicata: i livelli di stress si sono alzati in maniera esponenzia ...

Semi di finocchio | 7 motivi per cui fanno bene

I semi di finocchio sono tra le spezie più utilizzate in cucina per via del sapore particolare che riescono a regalare ai vari piatti. Ricchi di proprietà benefiche, sono anche un vero toccasana per l ...

Lo stress è un nemico giurato non solo del benessere e della bellezza ma anche della salute. Durante il lockdown la situazione si è complicata: i livelli di stress si sono alzati in maniera esponenzia ...I semi di finocchio sono tra le spezie più utilizzate in cucina per via del sapore particolare che riescono a regalare ai vari piatti. Ricchi di proprietà benefiche, sono anche un vero toccasana per l ...