Alia Guagni all’Atletico Madrid: «Pronta per questa nuova esperienza» – FOTO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alia Guagni ha ufficializzato il passaggio all’Atletico Madrid con una FOTO postata sul suo profilo Instagram Dopo aver dedicato un commosso addio alla Fiorentina, Alia Guagni ha ufficializzato il passaggio all’Atletico Madrid. questa la FOTO postata dall’ex capitano viola sul suo profilo Instagram. «Pronta per questa nuova esperienza con l’Atletico di Madrid!🤩🔺. Tanta voglia di rimettermi in gioco e affrontare nuove sfide!» View this post on Instagram Pronta per questa nuova esperienza con l’Atletico di Madrid!🤩🔺 tanta voglia di rimettermi in gioco e affrontare nuove sfide!👊🏼⚽️ ~ ~ Estoy preparada para esta nueva experiencia con el Atlético de Madrid, deseando volver al terreno de juego y enfrentarME grandes desafios!😊 ... Leggi su calcionews24

ACF_Womens : GOODBYE ALIA ?? Fiorentina e @AliaGuagni comunicano in comune accordo di interrompere il rapporto che prevedeva l… - ACF_Womens : ??? Alia Guagni :'Il ricordo più bello lo Scudetto al Franchi. La Fiorentina è famiglia, casa e vita, ma, ora sento… - IamBerry29 : Per Alia Guagni all'@Atleti contratto fino al 2023 e... posto da titolare praticamente garantito dalla dirigenza sp… - _taysvoice : Io, tifosa del Real Madrid da sempre, da oggi prima tifosa dell'Atletico Madrid per colpa di Alia Guagni - dianartemide12 : RT @GolDiTacco: Fiorentina Women’s: Ilaria Mauro e Alia Guagni ai saluti. Commisso, cosa combini? -