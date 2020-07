Albano e Loredana Lecciso, Gianni Morandi va a Cellino San Marco e trascorre qualche giorno a casa loro poi posta una foto e scrive “non c’è … (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gianni Morandi sempre accompagnato dalla moglie, Anna sta girando il sud d’Italia per le sue vacanze estive e, come è da sua abitudine, scatta tantissime foto e poi le posta sulle sue pagine. Immagini bellissime di una vacanza all’insegna della serenità insieme all’inseparabile moglie. La foto del quartetto Gianni Morandi, dopo essere stato a Matera a visitare la città dei sassi, ad Alberobello alla scoperta dei trulli, si è spostato a Cellino San Marco ed è andato a trovare Albano nella sua tenuta. Lì, insieme ad Albano c’era Loredana Lecciso e i quattro hanno fatto una foto che poi Loredana ha postato sui social riscuotendo tantissimi like. Gianni Morandi con la moglie Anna ha visitato la Tenuta Carrisi e ne è rimasto entusiasta. Gianni Morandi ha pubblicato le foto che lo ritraevano insieme ... Leggi su baritalianews

