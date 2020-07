AIDS, nuovo cocktail di antiretrovirali: “paziente di San Paolo” senza virus da un anno (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un uomo brasiliano potrebbe essere la prima persona al mondo ad aver ottenuto una remissione a lungo termine dell’Hiv dopo un trattamento con un nuovo cocktail di antiretrovirali. Il paziente avrebbe sconfitto il virus senza essere sottoposto a trapianto di midollo, come accaduto in precedenza. La vicenda del “paziente di San Paolo” è stata illustrata dai ricercatori dell’Università Federale di San Paolo alla Conferenza AIDS 2020. “Benché si tratti di un caso isolato, potrebbe rappresentare la prima remissione a lungo termine dall’Hiv” senza un trapianto, hanno spiegato i medici brasiliani. Dopo il trattamento speciale, le analisi del sangue non hanno rilevato segni di infezione: in aggiunta al cocktail di farmaci standard il paziente ha ricevuto 3 medicinali antiretrovirali per 48 settimane, tra i quali maraviroc e ... Leggi su meteoweb.eu

