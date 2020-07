Agricoltura, interventi per oltre 300 milioni attraverso il Fondo Infrastrutture strategiche (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nei prossimi mesi partiranno gli investimenti del Fondo Infrastrutture strategiche che prevede interventi per circa 300 milioni di euro diluiti su circa 10 anni. Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, intervenendo stamane ad un webinar promosso dall’Anbi, sottolineando che in questi mesi gli uffici del ministero non si sono mai fermati, con gli investimenti previsti dal Programma di sviluppo rurale nazionale e dal Piano Operativo Agricoltura che proseguono in maniera spedita. “La programmazione e’ stata portata a termine nei mesi scorsi in accordo con le Regioni: entro settembre saranno adottati i decreti di concessione per primi 12 progetti per complessivi 70,8 milioni di euro. Altri 13 progetti, per ... Leggi su ildenaro

