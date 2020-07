Agente Buffon: "Futuro Gigi? Può fare l'allenatore, anche della Juventus" (Di mercoledì 8 luglio 2020) anche Gigi Buffon nel lungo elenco di campioni del mondo del 2006 allenatori? Il portiere della Juventus è stato chiaro, vuole continuare a giocare. Ma quando appenderà i guanti al chiodo potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di allenare. Buffon come Zoff? Il portierone juventino, fresco di record di presenze in Serie A (648) ha le caratteristiche per ricoprire un ruolo dirigenziale (prima dell'offerta del PSG, lo scorso anno, aveva offerte dalla FIFA, dalla FIGC e anche dalla... Leggi su 90min

genovesergio76 : Agente Buffon: «Potrebbe allenare la Juventus» via @OneFootball. Leggilo qui: - EuropaCalcio : #Buffon, l'agente: 'Per me dovrebbe fare l'allenatore' - CalcioJcom : New post: Buffon, l’agente: “Allenatore della Juve dopo il ritiro? Perché no!” - ilbianconerocom : L'agente di Buffon: 'Gigi allenatore della Juve dopo il ritiro? Sì, potrebbe farlo' - FabioCasalucci : RT @Sport_Mediaset: #Buffon, futuro in panchina? L'agente: 'Potrebbe allenare la #Juventus'. Silvano Martina: 'Può gestire qualunque spogli… -