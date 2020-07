Adriana Volpe risponde duramente a Giancarlo Magalli e gli lancia una frecciatina. Intervengono anche Marcello Cirillo e Stefania Orlando (Di mercoledì 8 luglio 2020) Adriana Volpe da quando si è trasferita su Tv8 ha un’aura diversa e sembrerebbe essere più libera e sicura di sé. Proprio oggi, infatti, in apertura di puntata di Ogni Mattina, ha risposto a tono a Giancarlo Magalli dopo che ieri quest’ultimo – seppur mai facendo il suo nome – aveva ironizzato sui bassi ascolti della trasmissione. La conduttrice, stizzita dall’emoji usata dal collega (quella dello SSHH), gli ha risposto a tono facendo nome e cognome. “Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, perché hai provato per tanti anni a farmi star zitta, non ci sei riuscito, e non ci riuscirai neanche oggi. Io sto vivendo questa avventura con una squadra in cui credo. E tu, caro Giancarlo, dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne, e questo non te lo permetto”. Ecco il video ... Leggi su bitchyf

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - GazzettaDelSud : #AdrianaVolpe contro #GiancarloMagalli, nuovo attacco in tv: 'Non riuscirai a farmi stare zitta'… - erikapretti21 : RT @tiodiobene: Giancarlo Magalli che tentando di sfottere Adriana Volpe le fa una pubblicità enorme. La sua astuzia è pari alla sua altezz… -