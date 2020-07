Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli: “Non sto zitta!”: il motivo del nuovo litigio. VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il botta e risposta tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non ha fine, va avanti da anni e nelle ultime ore si è intensificato tanto da tornare argomento di stretta attualità. Il motivo? Uno sketch inscenato da Adriana Volpe nel corso della trasmissione ‘Ogni mattina’ in onda su Tv8 durante il quale ha riproposto in chiave ironica il battibecco di alcuni anni fa che ha portato alla rottura del suo rapporto lavorativo con Giancarlo Magalli. Il conduttore non ha evidentemente preso bene la scena tanto da dedicare un post sul proprio profilo Facebook all’x collega, anche se inizialmente non in modo diretto. Magalli ha infatti pubblicato una foto con l’emoticon ‘fai silenzio’ e la scritta 0,9% in riferimento allo share del nuovo programma della Volpe. Adriana Volpe, nuova risposta a Magalli "Adriana Volpe":Per aver risposto così a ... Leggi su italiasera

