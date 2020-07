Adriana Volpe replica in diretta tv alle critiche di Giancarlo Magalli: ‘Non sto zitta’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si aggiunge un nuovo capitolo alla ‘faida’ Volpe-Magalli pochi giorni dopo il debutto di Ogni Mattina, il nuovo programma mattutino in onda su Tv8 che vede Adriana Volpe al fianco di Alessio Viola. In un post social, poi cancellato, Giancarlo Magalli aveva scritto 0,9% associato all’emoji del fare silenzio. Il riferimento è agli ascolti di Ogni Mattina e quindi il messaggio di Magalli appariva chiaro: visti i modesti risultati di ascolto la Volpe avrebbe fatto meglio a stare zitta. All’inizio della nuova puntata di “Ogni Mattina”, la conduttrice si è presa un momento per rispondere al collega. “Vorrei fare una replica a un messaggio che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi prontamente ha tolto. In questo messaggio c’era un’emoticon, dove si dice ‘stai zitta’. Caro Giancarlo, questo gesto, ... Leggi su tvzap.kataweb

