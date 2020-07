Adriana Volpe replica a Magalli: «Hai provato tanti anni a farmi star zitta, non ci sei riuscito. Non hai rispetto delle donne» – Video (Di mercoledì 8 luglio 2020) Adriana Volpe - Ogni Mattina “Prima di iniziare vorrei fare una replica a un messaggio, a un post che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi prontamente ha tolto”. Adriana Volpe parte subito a razzo nella puntata odierna di Ogni Mattina, rispondendo al conduttore de I Fatti Vostri che ieri via social ha ironizzato sugli ascolti del programma di Tv8, invitando in particolar modo la sua ex partner a Rai 2 a starsene zitta (leggi qui). “Caro Giancarlo, questo gesto (di stare zitta, ndDM) non me lo fai, perché hai provato tanti anni a farmi star zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi“ è lo sfogo della Volpe in diretta. La sua arringa contro Magalli continua: “Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra e a una rete che stimo e una squadra in cui credo. E tu caro Giancarlo, con questo gesto, ... Leggi su davidemaggio

