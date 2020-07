Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli, nuovo attacco in tv: "Non riuscirai a farmi stare zitta" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giancarlo Magalli e Adriana Volpe tornano a farsi la guerra sia sui social che in tv. Tutto è iniziato quando Giancarlo Magalli ha pubblicato sui suoi social un post contro Adriana Volpe, neo conduttrice... Leggi su feedpress.me

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - Francym97 : RT @njennasmeh: I caffeucci di Adriana Volpe e Marcello Cirillo. ? - orangedaisyyyy : RT @perchetendenza: 'Adriana Volpe': Per aver risposto così a Giancarlo Magalli oggi a #OgniMattina -