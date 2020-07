Adriana Volpe a Giancarlo Magalli: “Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci riuscirai” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta: non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi”. Adriana Volpe non arretra di un millimetro. Così, anche oggi, ha deciso di replicare all’ultima provocazione di Giancarlo Magalli, che ieri aveva pubblicato su Facebook lo share del nuovo programma dell’ex collega (“0,9%”) con tanto di faccina che invita a fare silenzio. “Chi deve capire capisce”, erano state le sue parole. All’inizio della nuova puntata di “Ogni Mattina”, in onda su Tv8, la conduttrice si è presa un momento per rispondere al collega. “Vorrei fare una replica a un messaggio che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi prontamente ha tolto. In questo messaggio c’era un’emoticon, dove si dice ‘stai zitta’. Caro Giancarlo, questo gesto, ‘shhh’, ... Leggi su ilfattoquotidiano

