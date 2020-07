Acquista finte ecografie online per incastrare l’amante 18enne e lo denuncia per stupro: 32enne incarcerata (Di mercoledì 8 luglio 2020) La 32enne, già sposata e con 3 figli, ha Acquistato delle finte ecografie online con il fine di ingannare e convincere il suo ragazzo 18enne di essere il padre. Quando lui ha tentato la rottura del rapporto lei lo ha denunciato falsamente di stupro Sarah Dowson, una 32enne di Basingstoke, nell’Hampshire, ha ordito ai danni … L'articolo Acquista finte ecografie online per incastrare l’amante 18enne e lo denuncia per stupro: 32enne incarcerata NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Acquista finte Aste, asticelle e aste finte di profflauro - Positanonews Positanonews Finti poveri per i buoni spesa: irregolari metà dei richiedenti a Tropea

tali da non consentire l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. In realtà, uno o più componenti dei nuclei familiari controllati, nel periodo di riferimento, a seconda dei casi, avevano: ...

Tropea, i buoni spesa andavano a finti poveri. La guardia di finanza denuncia 126 persone

Percepivano i "buoni spesa", erogati dai Comuni alle famiglie in difficoltà per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità senza averne diritto. Per questo i militari del comando provinciale ...

tali da non consentire l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. In realtà, uno o più componenti dei nuclei familiari controllati, nel periodo di riferimento, a seconda dei casi, avevano: ...Percepivano i "buoni spesa", erogati dai Comuni alle famiglie in difficoltà per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità senza averne diritto. Per questo i militari del comando provinciale ...