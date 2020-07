A Wall Street si scatenano gli acquisti (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,79%, a 26.095 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.170 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,06%); con analoga direzione, in rialzo l’S&P 100 (+0,94%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+1,35%), energia (+1,02%) e finanziario (+1,02%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Apple (+2,10%), Microsoft (+1,97%), Nike (+1,31%) e Chevron (+1,23%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Coca Cola, che continua la seduta con -0,77%. Giornata fiacca per Wal-Mart, che segna un calo dello 0,69%. Piccola perdita per DOW, che scambia con un -0,6%. Tentenna American Express, che cede lo 0,59%. Tra i best performers del Nasdaq 100, Biogen ... Leggi su quifinanza

