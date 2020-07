A Marassi fa festa il Napoli, Lozano decisivo e Genoa ko (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Il Napoli espugna il Marassi vincendo 2-1 contro il Genoa. La squadra di Gattuso passa in vantaggio grazie a una rete di Mertens al primo minuto di recupero del primo tempo. Un gol da record per il belga, che arriva a quota 6 timbri al Ferraris (tra Genoa e Sampdoria) e dopo il San Paolo (56 reti), quello ligure è lo stadio in cui ha segnato di più in Serie A. A inizio ripresa arriva il pareggio di Goldaniga di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi ci pensa Lozano a rimettere le cose a posto e a regalare la vittoria al Napoli. Pronti via e il Napoli va subito in gol con Elmas, ma la rete non viene convalidata per un precedente tocco di mano di Manolas. Mariani dopo aver consultato il Var, ... Leggi su anteprima24

19.01: Le due tifoserie sono gemellate ma oggi non ci potrà essere la consueta festa tra tifosi perchè a Marassi potranno entrare solo 300 persone per le norme anti-Covid 18.59: Il Genoa si è salvato ...

Gioielleria Juve a Marassi con perle di Dybala-CR7-Douglas: Genoa travolto e +4 sulla Lazio

Missione compiuta. Sempre grazie a loro due: Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, prima che Douglas Costa completi la festa, addobbata con tre capolavori. Quando una partita si complica la Juve tira fuor ...

