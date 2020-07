A bordo della Sea Watch 3 rischi anche per i migranti soccorsi. La Guardia Costiera la ferma (Di giovedì 9 luglio 2020) La nave Sea Watch 3 non potrà lasciare l'attracco di Porto Empedocle. Almeno non fino a quando l'armatore - e, se sarà necessario, la Germania, Paese dove ha sede l'ong - non avranno risolto le irregolarità trovate sulla nave. Quando sono saliti a bordo, gli uomini della Guardia Costiera sapevano dove cercare: la Sea Watch 3 era rimasta in mare per giorni, da quando aveva soccorso 211 persone (28 delle quali sarebbero poi risultate positive al Covid-19) di fatto fuori da ogni controllo delle autorità nazionali. Nel braccio di ferro che da anni ormai oppone l'ong tedesca ai governi italiani, gli uomini e le donne della Sea Watch hanno ... Leggi su agi

AmbCina : Ieri è decollato il primo aereo cinese con #wifi ad alta velocità a bordo. I passeggeri della #QingdaoAirlines si s… - matteosalvinimi : ?? AGGIORNAMENTO Altre 47 recuperati dalla Ong norvegese Ocean Viking, per un totale a bordo di 164. Immaginate dove… - giulianopisapia : A bordo della #Ocean Viking ci sono 180 persone, per 44 di loro è stata chiesta l’evacuazione immediata e ci sono g… - parcheggiando : RT @ilgiornale: Riscontrate diverse irregolarità a bordo della nave ormeggiata a Porto Empedolce. Aveva fatto sbarcare i migranti https://t… - silentman68 : RT @ilgiornale: Riscontrate diverse irregolarità a bordo della nave ormeggiata a Porto Empedolce. Aveva fatto sbarcare i migranti https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : bordo della A bordo della Sea Watch 3 rischi anche per i migranti soccorsi. La Guardia Costiera la ferma AGI - Agenzia Italia Viaggio alle Seychelles, l’arcipelago delle meraviglie

Spiaggie bianche e poco affollate, mari cristallini circondati da spettacolari palme e giornate piene di sole, gioia e relax. Sì, siamo alle Seychelles, destinazione pronta a ripartire e riaprire i su ...

A bordo della Sea Watch 3 rischi anche per i migranti soccorsi. La Guardia Costiera la ferma

La nave Sea Watch 3 non potrà lasciare l'attracco di Porto Empedocle. Almeno non fino a quando l'armatore - e, se sarà necessario, la Germania, Paese dove ha sede l'ong - non avranno risolto le irrego ...

Spiaggie bianche e poco affollate, mari cristallini circondati da spettacolari palme e giornate piene di sole, gioia e relax. Sì, siamo alle Seychelles, destinazione pronta a ripartire e riaprire i su ...La nave Sea Watch 3 non potrà lasciare l'attracco di Porto Empedocle. Almeno non fino a quando l'armatore - e, se sarà necessario, la Germania, Paese dove ha sede l'ong - non avranno risolto le irrego ...