A 7 anni attraversa il Mediterraneo da solo e ritrova la mamma a Crotone: il video dell’incontro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un abbraccio commovente, una gioia indescrivibile e un finale che dovrebbe essere l’unico per tutte quelle famiglie costrette a separarsi in cerca di salvezza e di una nuova vita, questa è la storia di Juniò Diara, un bambino di sette anni imbarcato su un gommone insieme ad altri migranti e partito dalla Costa d’Avorio per raggiungere l’Italia dove era già arrivata la madre. Oggi, finalmente, si sono ritrovati. Junìo ha ha attraversato da solo e senza genitori il mar Mediterraneo, il suo viaggio aveva un motivo più forte degli altri: voleva raggiungere la madre Aisha Binate, 22 anni, e la sorellina gemella Rama, che avevano fatto lo stesso percorsi cinque mesi fa, dopo la morte del padre. Nel barcone si è nascosto ... Leggi su tpi

lnicacci : RT @LDistratta: Madou, 6 anni, attraversa il mediterraneo, dall'inferno libico a Crotone, da solo per riabbracciare la mamma. Quando sputat… - reginafiordelis : RT @Spartaco67_: Che storia, raga'....Juniò, da solo a 6 anni sul barcone per riabbracciare la madre in Italia - Mi73Ma09 : RT @LDistratta: Madou, 6 anni, attraversa il mediterraneo, dall'inferno libico a Crotone, da solo per riabbracciare la mamma. Quando sputat… - PaolotiZ : Juniò, da solo a 6 anni sul barcone per riabbracciare la madre in Italia - XERDAN_Design : RT @Spartaco67_: Che storia, raga'....Juniò, da solo a 6 anni sul barcone per riabbracciare la madre in Italia -