8 luglio 1990, finale Germania-Argentina: tedeschi campioni del mondo, rigore di Brehme (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Mondiale di Italia ’90 ha l’epilogo con Germania-Argentina, rivincita della finale del 1986. La gara regala pochissime emozioni e solo un contestatissimo rigore di Brehme regala il successo ai tedeschi. Il Mondiale del 1990 viene assegnato all’Italia, che bissa l’organizzazione del 1934. Nella gara inaugurale, i campioni in carica dell’Argentina perdono inopinatamente contro il sorprendente Camerun, riuscendo comunque a qualificarsi. Gli azzurri di Vicini e il Brasile a punteggio pieno. Bene la Germania e l’Inghilterra. Verso la finale Negli ottavi l’Argentina elimina il Brasile grazie al gol di Caniggia mentre la Germania ha la meglio sull’Olanda campione d’Europa. L’Italia supera l’Uruguay. Nei quarti la gara più spettacolare è Inghilterra-Camerun, con i britannici che vincono solo ai ... Leggi su newsmondo

fabrizioandreol : L8 Luglio 1978 Sandro PERTINI (1896/1990)fu eletto settimo Presidente della Repubblica Italiana al 16esimo scrutini… - AlfioGiulio : RT @SalvoLaRosatv: 7 luglio 1990 - 7 luglio 2020. 30 anni di matrimonio.?? Cara Daniela, da quel giorno ad oggi, affrontando il meraviglios… - blogalladeriva : RT @SalvoLaRosatv: 7 luglio 1990 - 7 luglio 2020. 30 anni di matrimonio.?? Cara Daniela, da quel giorno ad oggi, affrontando il meraviglios… - onlyamour : RT @SalvoLaRosatv: 7 luglio 1990 - 7 luglio 2020. 30 anni di matrimonio.?? Cara Daniela, da quel giorno ad oggi, affrontando il meraviglios… - SalvoLaRosatv : 7 luglio 1990 - 7 luglio 2020. 30 anni di matrimonio.?? Cara Daniela, da quel giorno ad oggi, affrontando il meravi… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio 1990

Albania Today!

In occasione dei trent’anni dalla promulgazione della Legge n. 185 del 9 luglio 1990 che ha introdotto in Italia “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di ...Tra luglio e agosto le opere di 21 artisti saranno disseminate ... trae ispirazione da una icastica espressione dello scrittore Giorgio Manganelli (1922 – 1990), che nel 1987, in una serie di ...