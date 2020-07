500 miliardi e sto. Merkel abbassa le pretese del Recovery Fund (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Recovery Fund esce ridimensionato dal discorso di Angela Merkel al Parlamento europeo. Non più 750miliardi, come proposto dalla Commissione europea, bensì 500mld. La cancelliera lo dice senza mezzi termini: “La Germania è impegnata a sostenere 500mld come potenza di fuoco per tutta l’Europa”. Dopo di lei la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ‘madrina’ dei 750mld, non ribatte sulla cifra, non difende la sua proposta. Bensì avverte sul fatto che “gli investimenti dovranno essere legati alle riforme sulla base della raccomandazioni” di Bruxelles, “nessuno Stato membro è esente”.A dieci giorni dal Consiglio europeo della prossima settimana, che dovrà cercare un accordo sul Recovery ... Leggi su huffingtonpost

«I soldi che vogliamo ora per la ricostruzione non verranno semplicemente investiti per tornare a dove eravamo ma per andare verso il futuro». La cancelliera tedesca Angela Merkel parla al suo arrivo ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 lug - 'L'obiettivo comune e' trovare un accordo rapidamente' sulle misure anticrisi e in particolare sul fondo da 500 miliardi, che era stato proposto da Fr ...

