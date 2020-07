5 vantaggi della pennichella pomeridiana. Ecco perché è importante! (Di mercoledì 8 luglio 2020) 5 vantaggi della pennichella pomeridiana. Come sappiamo tutti bene, dormire è essenziale per il nostro benessere sia fisico che mentale. Le persone che soffrono di disturbi del sonno ne hanno spesso la vita scombussolata. Dormire poco e male può influire sull’umore, sulla produttività al lavoro, sulla capacità di concentrazione. Ecco dunque che anche un pisolino pomeridiano può rivelarsi essenziale per il mantenimento del nostro benessere psico-fisico. In effetti ci sono studi secondo i quali dormire nel pomeriggio fa bene alla salute. Sempre più il pisolino pomeridiano viene visto come una necessità biologica da assecondare, invece che da combattere. Questo soprattutto nei Paesi del Nord o comunque di tradizione protestante, dove il riposino ... Leggi su pianetadonne.blog

IPZS : Tra i vantaggi della #CIE a beneficio dei cittadini e della #PA?rendere più rapide ed efficaci le operazioni di ric… - elenabonetti : Mi batterò per introdurre incentivi finanziari per le imprese che adotteranno l’indice di inclusione come la defisc… - MicrosoftAiuta : @BrugolaDigitAle Ciao BrugolaDigitAle, ti scriviamo per sapere se hai ancora bisogno di noi e se hai avuto modo di… - DHofmannsthal : Lo storico che apprezza i vantaggi della propria rendita di posizione. Franco Cardini ovvero la destra che piace a… - OrianoGiovanel2 : RT @LDO_Fondazione: Treni, aerei, tram, metropolitane, auto, reti ciclabili non è forse qui che si gioca la vera battaglia della sostenibil… -

Ultime Notizie dalla rete : vantaggi della I vantaggi della cambiale, ecco perché è tornata di moda Proiezioni di Borsa DIRETTA ROMA PARMA/ Streaming video DAZN: giallorossi avanti nei precedenti

Diretta Roma Parma streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 31^ giornata della Serie A, si gioca allo stadio Olimpico. Diretta Roma Parma, ...

OMS, Trump ritira gli Usa. Biden, “cambierò questa scelta”

Un vantaggio di gran lunga più significativo di quello che Hillary Clinton aveva sullo stesso Trump nel 2016, allo stesso punto della campagna elettorale. “Nel mio primo giorno da presidente ritornerò ...

Diretta Roma Parma streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 31^ giornata della Serie A, si gioca allo stadio Olimpico. Diretta Roma Parma, ...Un vantaggio di gran lunga più significativo di quello che Hillary Clinton aveva sullo stesso Trump nel 2016, allo stesso punto della campagna elettorale. “Nel mio primo giorno da presidente ritornerò ...