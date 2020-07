4 speciali concerti acustici per Brunori Sas in estate (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo la vittoria ai Nastri D'argento, Brunori Sas annuncia 4 concerti acustici speciali in programma per l'estate. Con l'album Cip!, si è aggiudicato la Targa Tenco 2020 per il Miglior Album e la certificazione di Disco d’Oro. Ha poi vinto il Nastro d’Argento per la Migliore Colonna Sonora Originale per Odio l’estate, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo con la regia di Massimo Venier. Adesso Brunori Sas annuncia i prossimi appuntamenti, in attesa del recupero dei concerti nei palasport. In estate l'artista sarà protagonista di 4 appuntamenti speciali in straordinarie location immerse nella natura, contesti intimi ed esclusivi. Dario Brunori sarà l’11 luglio a Champorcher (AO), nell’ambito del MusicaStelle Outdoor; il 24 luglio a Lugo (RA), ospite ... Leggi su optimagazine

