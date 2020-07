Zanardi operato di nuovo, ora i medici pensano al risveglio. Ma la prognosi resta riservata (Di martedì 7 luglio 2020) Questo fine settimana i medici potrebbero decidere di risvegliare Alex Zanardi dal coma farmacologico. Ieri il campione paralimpico è stato sottoposto al terzo intervento per la ricostruzione del volto devastato nell’incidente del 19 giugno. “Le fratture erano complesse ed hanno richiesto un’accurata programmazione che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e tridimensionali, fatte a misura del paziente. La complessità del caso era piuttosto singolare. Anche se si tratta di una tipologia di frattura che nel nostro centro affrontiamo in maniera routinaria”, ha spiegato Paolo Gennaro, direttore della divisione di chirurgia maxillo-faccialedel policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena, che ha in cura Zanardi. Un’operazione programmata Anche l’operazione di ieri, come precisato nello stesso ... Leggi su secoloditalia

