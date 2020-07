“Wow, che signorina!”. Anna Falchi, la figlia Alyssa è cresciuta ed è bellissima come la mamma (Di martedì 7 luglio 2020) bellissima come la mamma e in effetti in questo caso il dna non mente. Alyssa Montesi, 10 anni, è tale e quale a mamma Anna Falchi. Le foto della piccola sono state pubblicate con orgoglio da papà Denny Montesi, ex compagno della conduttrice di ‘C’è Tempo’, trasmissione in onda su Rai Uno al mattino. Grandi occhi azzurri, lunghi capelli biondi e lineamenti morbidi, la dolce Alyssa ha ereditato tutta la bellezza della madre, come si evince da uno scatto in cui viene immortalata in braccio a papà durante una cena. La speranza di mamma, però, è che non segua le sue orme nel mondo dello spettacolo: “Se mia figlia Alyssa volesse seguire le mie orme? Spero non lo faccia – ha confessato Anna in una recente intervista – Ovviamente la lascerò sempre libera di scegliere ma sarei più felice se ... Leggi su caffeinamagazine

