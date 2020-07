Vino: 'Im*media' e Mandrarossa vincono il premio Ika (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Fuori dai soliti cliché, nuovi punti di vista, immagini evocative e inaspettate, un concept visivo in grado di smarcare l'isola dai noti stereotipi. Questa la Sicilia messa a fuoco da Mandrarossa, grazie al progetto della digital agency tutta siciliana Im*media. Una Sicilia che non ti aspetti in grado di stupire e celebrare tutta la bellezza dei suoi diversi territori, che sa incuriosire e sa far venire voglia di scoprire e andare oltre le immagini più conosciute e iconiche. Un'idea vincente che ha impressionato la giuria degli Interactive Key Awards, guadagnando il premio per la sua categoria di riferimento. Quella che viene mostrata è una Sicilia inaspettata, un racconto visivo che si snoda attraverso il suo territorio straordinario, fatto di immagini potenti e sublimi, le stesse che vengono evocate nella mente di un ... Leggi su liberoquotidiano

In un’epoca in cui si esagera su ogni cibo e bevanda, si idolatra ogni bruciapentole o cantiniere che passi per la strada, si tessono le lodi di ogni più sconosciuto vitigno locale (“ossignùr quant’è ...

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute i consumi giornalieri dannosi sono di oltre 40 grammi per le donne e oltre 60 grammi per gli uomini. Una birra al 5% contiene già 40 grammi di alcol in ...

