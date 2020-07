Vigili del Fuoco, il via libera del governo ai 165 milioni per l’aumento degli stipendi. L’ok dopo lo scontro con la Lega alla Camera (Di martedì 7 luglio 2020) Il governo stanzia 165 milioni di euro che serviranno per avviare l’equiparazione degli stipendi dei Vigili del Fuoco a quelli delle Forze dell’ordine. Uscita dal Dl Rilancio, la misura ha infatti trovato posto nel Dl Semplificazioni approvato questa notte da palazzo Chigi. Il lieto fine non era del tutto scontato dopo gli scontri che erano andati in scena negli ultimi giorni in Commissione Bilancio della Camera dove la Lega aveva respinto un emendamento del M5S finalizzato ad inserire il provvedimento nel dl Rilancio. “Abbiamo inserito la norma che prevede l’aumento degli stipendi dei Vigili del Fuoco. La Lega, per fare ostruzionismo al governo e alla maggioranza, aveva bloccato questo emendamento. Come promesso le risorse ci saranno”, scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. “È incredibile! ministri che incolpano la Lega di ... Leggi su ilfattoquotidiano

