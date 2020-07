VIDEO | Rifiuti, vicesindaco Reggio Calabria: “Al lavoro per scongiurare sciopero dei lavoratori Avr” (Di martedì 7 luglio 2020) Mario Vetere 07/07/2020 Calabria m.vetere@agenziadire.com Lo dichiara alla Dire Armando Neri in merito allo stato di agitazione dei lavoratori dell'azienda di igiene urbana che si occupano della raccolta dei Rifiuti in città Share on facebook Share on ... Leggi su dire

virginiaraggi : Guardate queste immagini. Si tratta dell’ennesimo “svuota-cantine” abusivo che, in pieno giorno, sta riempendo un g… - SergioCosta_min : A noi #guanti e #mascherine servono per prevenzione, all'#ambiente invece non servono. Preferiamo quelli riutilizza… - matteosalvinimi : Qui Castel Volturno (Caserta). Noi abbiamo ben chiare le priorità per la Campania: lavoro, sicurezza, ambiente, sal… - GCalvellini : RT @francescatotolo: L’imprenditore Stefano Fuso, da re dei rifiuti a 'signore dei #migranti': il business dell’immigrazione spiegato facil… - MuredduGiovanni : RT @francescatotolo: L’imprenditore Stefano Fuso, da re dei rifiuti a 'signore dei #migranti': il business dell’immigrazione spiegato facil… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Rifiuti VIDEO | Rifiuti, a Reggio Calabria lavoratori Avr in sciopero per due giorni - DIRE.it Dire Rifiuti, la strategia di Tosi: «Inceneritore a Ca' del Bue e discarica di Torretta»

Il consigliere comunale ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi ha presentato un'interrogazione per conoscere le strategie che il Comune intende adottare per il futuro di Amia, l'azienda che gestisce i ri ...

Sospeso il ritiro dei rifiuti ingombranti, la Rap: "Difficoltà tecniche all'impianto"

13:18Sospeso il ritiro dei rifiuti ingombranti, la Rap: "Difficoltà tecniche all'impianto" 13:17Bambini in auto a Palermo: cosa dice il codice della strada 13:13I Cani scoprono la droga, fermato dai c ...

Il consigliere comunale ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi ha presentato un'interrogazione per conoscere le strategie che il Comune intende adottare per il futuro di Amia, l'azienda che gestisce i ri ...13:18Sospeso il ritiro dei rifiuti ingombranti, la Rap: "Difficoltà tecniche all'impianto" 13:17Bambini in auto a Palermo: cosa dice il codice della strada 13:13I Cani scoprono la droga, fermato dai c ...