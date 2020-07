VIDEO | Mafia, blitz a Trapani: arrestato ‘il dentista’, indagato l’ex consigliere Ruggirello (Di martedì 7 luglio 2020) Salvo Cataldo 07/07/2020 Sicilia s.cataldo@agenziadire.com L'indagine ruota attorno alla figura del boss Mariano Asaro, che uscito dal carcere nel 2018 aveva continuato a mantenere rapporti con famiglie mafiose: Ruggirello lo avrebbe aiutato a rendere convenzionato l'ambulatorio odontoiatrico illecito Share on facebook Share on ... Leggi su dire

Mafia, operazione dei carabinieri in provincia di Trapani. In manette è finito Mariano Asaro, conosciuto come il dentista. Il suo piano prevedeva l'apertura di uno studio con la presunta complicità ...I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo su ric ...