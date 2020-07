Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 17:45 (Di martedì 7 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO LA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO ANULARE ANCHE LA PALOMBARESE E LA NOMENTANA NELL’ORDINE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA E IN LOCALITA’ TOR LUPARA IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI ORA I CANTIERI TERMINATI I LAVORI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA SULLA ... Leggi su romadailynews

