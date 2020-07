Via ai concorsi nel Corpo Forestale della Regione Siciliana (Di martedì 7 luglio 2020) Partono i concorsi alla Regione Siciliana nel Corpo Forestale. Lo ha deciso l’Ars per la norma che autorizza dopo 25 anni di attesa lo sblocco dei concorsi pubblici per esami del personale non dirigenziale a tempo indeterminato, equiparato nei gradi e nelle funzioni ai pari livello del Corpo Forestale Regionale. Si tornerà ad assumere nel Corpo Forestale della Regione Siciliana. E’ stata infatti approvata all’Assemblea regionale la norma presentata dal governo Musumeci che prevede lo sblocco dei concorsi e che, come sottolinea l’assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro, “consentirà finalmente di integrare un organico ormai sotto dimensionato, adeguandolo alle reali esigenze di una capillare salvaguardia del nostro patrimonio naturale “. L’accesso al Corpo mediante concorso pubblico è subordinato al superamento di un ... Leggi su direttasicilia

