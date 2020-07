Venezia: barca si rovescia nel canale della Giudecca, salvate 3 persone (Di martedì 7 luglio 2020) Intervento dei vigili del fuoco nel canale della Giudecca a Venezia per il rovesciamento di un barchino: tratte in salvo le tre persone finite in acqua. L’allarme è stato dato dal personale di un vaporetto ACTV, i quali si sono accorti che il barchino era capovolto all’altezza di Sacca Fisola. I vigili del fuoco accorsi con un’autopompa lagunare, hanno individuato a riva le due donne e un uomo che erano riuscite a raggiungere autonomamente la riva. I tre sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM e portati in pronto soccorso per controlli. Sul posto anche personale della capitaneria di porto e i carabinieri.L'articolo Venezia: barca si rovescia nel canale della Giudecca, salvate 3 persone Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

