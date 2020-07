Varese, sospeso primario che a marzo ha insultato un paziente dicendo di non voler «perdere tempo per operare questi froci» (Di martedì 7 luglio 2020) «Non è giusto che in un periodo di emergenza debba perdere tempo per operare questi froci». Queste le parole di un primario di Varese, pronunciate lo scorso 25 marzo – in piena emergenza Covid – a danno di un paziente durante un intervento chirurgico. Questa è sola una delle frasi sentite dai presenti, uno dei quali ha presentato un esposto per denunciare quanto accaduto. Aperto da parte dell’Ordine dei Medici di Varese un procedimento disciplinare nei confronti del professionista dell’azienda sanitaria ‘Sette Laghi’ che – al momento dei fatti – operava all’ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese. L’uomo è stato sospeso. LEGGI ANCHE >>> Il primo passo verso la legge anti-omofobia: approvati i 4 milioni per le vittime di discriminazione Il ... Leggi su giornalettismo

