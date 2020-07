Varese, primario insulta paziente gay mentre lo opera: “Pensa te se devo operare sti fr*ci” (Di martedì 7 luglio 2020) Sempre per la rubrica “l’Italia è un paese che non discrimina i gay“, il TG3 oggi ha portato alla luce un episodio di omofobia davvero grave. Sembra che un primario dell’azienda sanitaria Sette laghi di Varese abbia insultato un paziente gay mente era sedato. L’uomo avrebbe detto: “Non è giusto che in questo periodo di emergenza debba perdere tempo per operare questi ‘fr*ci'”. Le parole di questo omofobo avrebbero scatenato – giustamente – l’indignazione di un collega medico, che avrebbe detto: “Io sono ‘fr*cio’, ma quindi lei ha qualche problema con i ‘fr*ci’?”. A quel punto pare che il primario abbia chiesto al collega “f*cio” ad andarsene dalla sala operatoria. Fortunatamente la cosa non è passata inosservata e sembra che in queste ore l’uomo ... Leggi su bitchyf

