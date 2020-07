Varese, insulti omofobi a paziente durante un intervento: collega presenta esposto contro chirurgo. Verifiche dell’Ordine dei medici (Di martedì 7 luglio 2020) “Ma guardate se io devo operare un frocio di m****, sieropositivo del c****! Si divertono e poi va cosa dobbiamo operare!”. Sono le parole, secondo quanto si apprende, pronunciante da un chirurgo dell’ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese, in sala operatoria mentre era in corso un intervento su un paziente sedato. A riportare le affermazioni un collega che ha presentato un esposto alla direzione ospedaliera, all’Azienda socio sanitaria territoriale Sette Laghi e al Tribunale del malato di Varese. Secondo quanto riporta l’Agi, che cita un servizio del Tg3 di lunedì, il medico, un primario, è stato stato sospeso. L’episodio risale al 25 marzo, in piena emergenza coronavirus. Secondo quanto si legge nell’esposto, il professionista, che collabora con Onlus di tutto il mondo, si sarebbe innervosito durante un intervento ... Leggi su ilfattoquotidiano

