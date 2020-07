Usa, Trump notifica al Congresso l’uscita dall’Oms: “Informato anche il segretario Onu”. Il ministro Speranza: “Scelta molto grave” (Di martedì 7 luglio 2020) Donald Trump ha informato ufficialmente l’Onu e il Congresso dell’uscita degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della Sanità. A renderlo noto, tramite i media statunitensi, un funzionario dell’amministrazione di Donald Trump che ha riferito la decisione ufficialmente comunicata al segretario generale delle Nazioni Unite. La notizia è stata confermata, con un tweet, anche da Robert Menendez, senatore e membro di rango del Comitato per le relazioni estere del Senato. “Il Congresso ha ricevuto la notifica che il presidente ha ritirato ufficialmente gli Stati Uniti dall’Oms, nel mezzo di una pandemia”, ha twittato. La lettera inviata all’Onu, riferisce una fonte alla Cnn, era molto breve. Tre frasi che ora innescheranno una procedura lunga circa un anno, prima dell’uscita definitiva. Già da maggio, dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : Coronavirus, picco di contagi a Melbourne: 6 milioni di persone in lockdown in Australia. Ancora 40mila casi in Usa… - GrimoldiPaolo : USA ufficialmente fuori da #OMS #WHO. #Trump ha mantenuto la promessa. D'altra parte #Tedros ha continuato a menti… - repubblica : Nuova stretta di Trump: 'Via dagli Usa gli studenti se i corsi sono on line' [aggiornamento delle 09:10] - milkoffy : RT @ImolaOggi: Coronavirus, 'Trump notifica l'uscita degli Usa dall'Oms' - alemora88 : RT @giornalettismo: Adesso è ufficiale. #Trump ha deciso: gli Usa lasciano la #Oms -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump Nuova stretta di Trump: "Via dagli Usa gli studenti se i corsi sono on line" la Repubblica Coronavirus, la mossa di Trump: "Via gli studenti stranieri se seguono corsi on line"

Nuova decisa stretta di Trump sul delicato tema dell’immigrazione. L'amministrazione Usa ha, infatti, deciso di togliere il visto agli studenti stranieri se le lezioni tenute dalle loro università sar ...

Covid-19, bollettino 7 luglio. Gli USA escono dalla OMS

Totale contagi mondo 11.691.068. Totale morti mondo: 535.499. Il presidente Usa Donald Trump ha ritirato formalmente gli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità, dando seguito alle ...

Nuova decisa stretta di Trump sul delicato tema dell’immigrazione. L'amministrazione Usa ha, infatti, deciso di togliere il visto agli studenti stranieri se le lezioni tenute dalle loro università sar ...Totale contagi mondo 11.691.068. Totale morti mondo: 535.499. Il presidente Usa Donald Trump ha ritirato formalmente gli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità, dando seguito alle ...