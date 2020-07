Usa contro TikTok, Pompeo: “Stiamo valutando di bandire l’app” (Di martedì 7 luglio 2020) Il segretario di Stato Mike Pompeo in un’intervista a Fox News ha dichiarato: gli Usa stanno “esaminando” una possibile messa al bando per le app dei social media cinesi, tra cui TikTok. Qualche giorno fa l’allarme di Anonymous: “Cancellate TikTok. E’ un’operazione di spionaggio di massa”. Il segretario di Stato Mike Pompeo fa sapere un … L'articolo Usa contro TikTok, Pompeo: “Stiamo valutando di bandire l’app” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

alepaganotwit : La distruzione della statua di #CristoforoColombo a little Italy di #Baltimora, un percorso la cui tappa finale sar… - NicolaPorro : Nel delirio di queste settimane per fortuna c’è l’appello #nessunotocchicolombo, lanciato da #NazioneFutura contro… - Corriere : Anonymous contro TikTok: «La Cina la usa per spiarvi, cancellatela subito» - melysenda : RT @IntDissidente: Una società in altissima tensione, con schieramenti armati e col grilletto caldo. Certamente non ci si può annoiare negl… - ACROPOLITESSE : RT @IntDissidente: Una società in altissima tensione, con schieramenti armati e col grilletto caldo. Certamente non ci si può annoiare negl… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa contro Dati e politica, Biden usa un grafico contro Trump - Info Data Il Sole 24 ORE Gli Usa contro TikTok, Pompeo: "Pronti a bloccarlo"

WASHINGTON - Il segretario di Stato Usa ha annunciato che il Governo starebbe pensando di vietare l'uso del social media di proprietà di una società cinese. "Scaricando l'app si consegnano ...

Gran Bretagna come gli Usa, ondata di sanzioni a russi e sauditi

Il Regno Unito ha varato sanzioni contro 49 persone e organizzazioni russe e saudite nell'ambito di un nuovo meccanismo adottato per punire le violazioni dei diritti umani. Nella lista nera di persone ...

WASHINGTON - Il segretario di Stato Usa ha annunciato che il Governo starebbe pensando di vietare l'uso del social media di proprietà di una società cinese. "Scaricando l'app si consegnano ...Il Regno Unito ha varato sanzioni contro 49 persone e organizzazioni russe e saudite nell'ambito di un nuovo meccanismo adottato per punire le violazioni dei diritti umani. Nella lista nera di persone ...