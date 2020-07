‘Uomini e Donne’, Teresa Langella a proposito della presunta crisi con Andrea Dal Corso: “Abbiamo momenti di alti e bassi, ma…” (Di martedì 7 luglio 2020) I momenti di alti e bassi sono una naturale condizione di ogni coppia. E non possono esserne esenti neanche quelle formatesi grazie a Uomini e Donne, specie quando c’è la distanza a mettere i bastoni tra le ruote a una bellissima storia d’amore. E’ il caso, questo, dell’ex tronista Teresa Langella e della sua scelta Andrea Dal Corso. In realtà, per loro le montagne russe sono iniziate già nel dating show di Maria De Filippi: un perCorso travagliato durato diversi mesi non si è concluso come sperato dalla partenopea che, al momento della sua dichiarazione al corteggiatore, ha ricevuto un secco “no”. Nei giorni a seguire, però, Andrea ha ripensato all’errore commesso e ha tentato di rimediare, riconquistando il cuore della sua Teresa, con la quale si sta godendo ora un’intensa storia d’amore. In ... Leggi su isaechia

