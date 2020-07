Università, al via “Italian Higher Education with Africa” : c’è anche la Federico II (Di martedì 7 luglio 2020) Nasce la Fondazione “Italian Higher Education with Africa” per promuovere l’internazionalizzazione degli Atenei in Africa e contribuire, in ottica di cooperazione, allo sviluppo locale. L’Università di Bologna, l’Università di Firenze, il Politecnico di Milano, l’Università di Napoli Federico II, l’Università di Padova e Sapienza – Università di Roma consolidano così un percorso di oltre 20 mesi, per promuovere la collaborazione in ambito internazionale tra gli Atenei finalizzata alla realizzazione di un progetto formativo-didattico a livello universitario in Paesi del continente africano. Le necessità di formazione qualificata a sostegno dello sviluppo socioeconomico nel continente sono rese ancor più urgenti dalla situazione contingente legata agli effetti della pandemia COVID 19 ... Leggi su ildenaro

happytomlivson : @xswagmasta no non si possono paragonare perché le università sono chiuse perché ogni singola università ha deciso… - lachiluche : Dall'Università di Padova un innovativo sistema di crittografia quantistica per una comunicazione a… - unisiena : Rivediamo insieme i #DigitalOpenDays dell'#Università di #Siena! Presentazione dei corsi del dipartimento di… - G_B0TTAZZI : RT @sole24ore: L'eredità del Covid19 tra commercio internazionale e autarchia | Post del professor Stefano Riela ( @eurorunner ), docente d… - sole24ore : L'eredità del Covid19 tra commercio internazionale e autarchia | Post del professor Stefano Riela ( @eurorunner ),… -

Ultime Notizie dalla rete : Università via Il ministro dell’ Università Manfredi: «Tutti in aula a febbraio» Sette del Corriere della Sera