Una Vita oggi, anticipazioni 7 luglio: Carmen è innamorata (Di martedì 7 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, trama puntata del 7 luglio 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14.10? Carmen se n’è andata da Acacias, ma viene raggiunta da Ramon che si dichiara. Il suo amore è corrisposto! Ramon ha letto la lettera che Carmen aveva lasciato per lui a Fabiana, scoprendo che la donna se n’è andata dal quartiere. Messosi sulle sue tracce, l’uomo fa ritorno ad AcaciasArticolo completo: Una Vita oggi, anticipazioni 7 luglio: Carmen è innamorata dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

