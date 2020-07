Una Vita, 7 luglio 2020: anticipazioni puntata di oggi. La veglia per Lucia (Di martedì 7 luglio 2020) Una Vita, 7 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 7 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Lucia è morta: ha lasciato per sempre Calle Acacias tra le braccia del suo vero grande amore, Telmo. La poverina aveva nascosto a tutti le sue condizioni di salute fino a quando non è stato più possibile nascondere la sua malattia. Dopo un malore in chiesa e il successivo ricovero la situazione è precipitata: la sua ultima volontà è che Mateo viva con il suo vero padre e che tutti sappiano la verità prima di partire e andare lontano. Il quartiere, scoperto tutto, sarà ulteriormente scosso: nessuno avrebbe mai sospettato che Lucia potesse avere un segreto così grande. Intanto, Ursula organizzerà la ... Leggi su zon

