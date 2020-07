Una cordata dall’Uruguay punta ad acquistare la Roma, il primo colpo è Cavani: Pallotta chiede 600 milioni (Di martedì 7 luglio 2020) James Pallotta è sempre più convinto di voler vendere la Roma, ma al suo prezzo. I cattivi risultati in campo, i dissidi all’interno della dirigenza, la contestazione dei tifosi sempre più aspra e il rischio di non arrivare nemmeno in Europa, sono solo motivazioni extra che spingono il magnate americano a cercare nuovi acquirenti. I 490 milioni di Friedkin non bastano: Pallotta ne vuole 600, 300 dei quali destinati a coprire i debiti del club. Foto Getty / Francesco PecoraroDall’Uruguay rimbalza una voce davvero particolare, inerente ad una cordata sudamericana che sarebbe interessata all’acquisto della società capitolina. Se l’affare dovesse andare in porto, il primo colpo sarebbe Edinson Cavani, uomo simbolo (stessa nazionalità della nuova proprietà, ndr) prelevabile a parametro zero dopo l’addio estivo al ... Leggi su sportfair

