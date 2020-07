Un Posto al Sole: Patrizio Rispo confessioni sulla “vita parallela” degli attori (Di martedì 7 luglio 2020) Nel documentario Rai “La TV ai tempi della pandemia” Patrizio Rispo, alias Raffaele Giordano in “Un Posto al Sole”, ha parlato del lockdown e delle difficoltà del rientro sul set, anche se l’emozione è stata enorme. Da 24 anni la soap, per lui e i suoi colleghi, rappresenta una seconda famiglia. Dal 13 luglio, alle 20.45, su Rai 3, andranno in onda le puntate inedite di “Un PostoArticolo completo: Un Posto al Sole: Patrizio Rispo confessioni sulla “vita parallela” degli attori dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

