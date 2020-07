Un posto al sole anticipazioni: VIOLA ed EUGENIO, la tensione c’è ancora tutta! (Di martedì 7 luglio 2020) Con la ripresa di Un posto al sole, dal 13 luglio torneremo alle vicende lasciate in sospeso all’inizio di aprile. Almeno per il momento, infatti, la narrazione inizia proprio dove si era interrotta (cosa che del resto era stata annunciata già da parecchio tempo) e quindi non sembra esserci spazio nelle anticipazioni per le recenti vicende che hanno sconvolto il mondo. Perché, evidentemente, il Covid per ora non entrerà nelle storie raccontate.Leggi anche: Beautiful: STEFFY, quanti uomini la vorranno? Tanti? anticipazioni USASi ricomincia dunque dal rapporto sempre più problematico tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) ma anche dal pericoloso boss che stava condizionando le vicende della soap prima che la stessa fosse sospesa per l’emergenza Coronavirus. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram ... Leggi su tvsoap

