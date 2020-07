UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2020 (NUOVE puntate) (Di martedì 7 luglio 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020:Leggi anche: Un POSTO al SOLE, Nadia Carlomagno a Tv Soap: “Nunzia sa prendere le redini in mano e reinventarsi la vita per il bene dei figli”Un POSTO al SOLE, dopo il lockdown, torna finalmente con le NUOVE puntate e lo fa con una nuova discussione tra Filippo e Serena, dopo la quale lei prende una decisione destinata a cambiare i rapporti con il suo ex. Intanto Fabrizio, provato anche da diverse tensioni sia al pastificio e sia ai Cantieri, cerca di ritagliarsi un po’ di serenità con Marina. In Viola cresce l’ansia per l’incolumità di Eugenio, mentre Mariano Tregara progetta NUOVE azioni. Dopo lo scontro con Filippo, Serena prende una decisione troppo a lungo rimandata. Dopo essersi trovato coinvolto (insieme a ... Leggi su tvsoap

