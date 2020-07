UFFICIALE - Avellino, esonerato mister Capuano: la nota del club campano (Di martedì 7 luglio 2020) Il tecnico Eziolino Capuano, famoso per aver definito Dries Mertens un giocatore normale che non avrebbe fatto più di 7 gare in azzurro, è stato sollevato dall'incarico da allenatore dell'Avellino ed è ... Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : #Avellino, esonerato Capuano: è ufficiale - andreafabris96 : ???? #Avellino, UFFICIALE: esonerato Ezio #Capuano ????. #SerieC ????? - TernanaNews : Avellino, ufficiale l'esonero di Capuano - NunzioMarrazzo : Avellino. Ufficiale, esonerato Capuano ???????? #Avellino, #Calcio, #Capuano, #DAgostino, #GironeC, #SerieC… - Avellinoide : Ci h messo troppo cuore...il calcio è sporco...#Avellino -