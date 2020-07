Ue, in Italia Pil -11,2%. Per l’Itast oltre un’azienda su tre rischia chiusura (Di martedì 7 luglio 2020) Arrivano le nuove stime della Commissione europea sul 2020 e le aspettative peggiorano: il Pil Italiano nel 2020 subirà un crollo dell’11,2%, il calo più pesante in tutta l’Ue. Nel 2021 è prevista una risalita al 6,1%. Intanto l’Istat lancia una previsione drammatica: il 38,8% delle aziende Italiane rischia di non sopravvivere alla crisi. Arrivano … L'articolo Ue, in Italia Pil -11,2%. Per l’Itast oltre un’azienda su tre rischia chiusura proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

