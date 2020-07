Ue: "Economia Italia andrà peggio del previsto. Subito ok a Recovery fund" (Di martedì 7 luglio 2020) Le previsioni economiche della Commissione europea rivedono ancora più al ribasso il calo del Pil nel 2020: -11,2%. E nel... Leggi su europa.today

M5S_Europa : La risposta #UE per il rilancio dell’#economia sarà uno dei temi della nuova tappa del giro d'#Italia virtuale del… - Corriere : Il Pil italiano crolla dell’11,2% nel 2020. È il dato peggiore della Ue - ilfoglio_it : L'economia italiana è la più colpita dal #Covid. Secondo i dati della Commissione Ue sul pil dei paesi della zona e… - Alea88 : RT @gr_grim: Un Ministro dell'Economia che a marzo pronuncia queste parole e a luglio fa ottenere all'Italia il poco invidiabile primato di… - AmadeiRaynald : RT @LaStampa: L'organizzazione di Parigi mette in guardia Palazzo Chigi. La pandemia sta colpendo le fasce più deboli, come autonomi, giova… -

Ultime Notizie dalla rete : Economia Italia Ue: "Economia Italia andrà peggio del previsto. Subito ok a Recovery fund" EuropaToday