Ue: Berlusconi, 'Dombrovskis conferma impegno Commissione su Pmi' (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Le piccole e medie imprese sono l'ossatura del sistema economico europeo. Per questa ragione con Antonio Tajani e i colleghi parlamentari europei di Forza Italia abbiamo chiesto alla Commissione, attraverso una interrogazione, di mobilitare tutte le risorse di bilancio possibile per aiutarle a superare questo momento". Lo scrive Silvio Berlusconi in un post su facebook. "Con la risposta scritta del vicepresidente Valdis Dombrovskis - sottolinea il leader di Forza Italia - abbiamo ottenuto l'impegno della Commissione a mettere in campo diversi strumenti: la Banca Centrale europea si è impegnata a riservare un trattamento più favorevole ai prestiti in modo da incentivare le banche a finanziare le Pmi. La Commissione ha inoltre offerto una garanzia da 1 miliardo di euro che le banche italiane possono utilizzare per concedere prestiti alle Pmi ... Leggi su liberoquotidiano

