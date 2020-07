Udinese, Magda Pozzo al WFS: «Riapriamo gli stadi con capienza al 30%» (Di martedì 7 luglio 2020) Si è aperto oggi il World Football Summit, appuntamento di respiro mondiale, quest’anno in modalità online, che proseguirà fino al 10 luglio. Una grande occasione di confronto sull’attuale momento del calcio globale e le sue dinamiche a 360°, con un occhio di riguardo anche alle nuove sfide post Covid-19. Sono, infatti, oltre 150 gli speakers … L'articolo Udinese, Magda Pozzo al WFS: «Riapriamo gli stadi con capienza al 30%» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Udinese, Magda Pozzo al WFS: «Riapriamo gli stadi con capienza al 30%»: Si è aperto oggi il World F… - markgrika : RT @CalcioFinanza: Udinese, Magda Pozzo al WFS: «Riapriamo gli stadi con capienza al 30%» - CalcioFinanza : Udinese, Magda Pozzo al WFS: «Riapriamo gli stadi con capienza al 30%» - sportli26181512 : Al via il World Football Summit: Inaugurato dal Presidente della Liga Javier Tebas il World Football Summit, quest'… - BettySartore85 : RT @Udinese_1896: Al via il @WFSummit, tra gli speaker anche Magda Pozzo protagonista del panel 'Women's leadership in Global Football' Il… -