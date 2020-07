Turismo: da sabato guide a disposizione per visita alla città e al territorio (Di martedì 7 luglio 2020) L'Aquila - Garantire l’assistenza e un servizio continuo di guide per il turista, ma anche per gli Aquilani che vogliono approfondire le bellezze della città e del territorio, con possibilità di apprezzare tali bellezze anche da parte delle persone prive di vista. Questo il progetto per il periodo estivo allestito dalle guide turistiche dell’Aquila, attraverso un progetto presentato oggi a palazzo Fibbioni, nella sede centrale dell’ente. A partire da sabato 11 luglio sarà possibile prenotare le visite guidate all’infopoint dell’amministrazione comunale, in piazza Battaglione degli Alpini (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, tel. 0862.1910737, e mail Turismo@quilaquila.it ). “Aggiungiamo un altro tassello all’operazione che mira a innalzare il target di attrattività dell’Aquila e del ... Leggi su abruzzo24ore.tv

GardaOutdoors : RT @vittoriale: Il nuovo “perfettissimo #teatro” del #Vittoriale sarà uno dei fiori all’occhiello su cui puntare nella corsa alla nomina co… - ItaliaOMorte : RT @vittoriale: Il nuovo “perfettissimo #teatro” del #Vittoriale sarà uno dei fiori all’occhiello su cui puntare nella corsa alla nomina co… - ventoc : RT @vittoriale: Il nuovo “perfettissimo #teatro” del #Vittoriale sarà uno dei fiori all’occhiello su cui puntare nella corsa alla nomina co… - lastep440 : RT @vittoriale: Il nuovo “perfettissimo #teatro” del #Vittoriale sarà uno dei fiori all’occhiello su cui puntare nella corsa alla nomina co… - lastep440 : RT @abruzzo24ore: Turismo: da sabato guide a disposizione per visita alla città e al territorio -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo sabato Villa Monastero: tre “sere d’estate” per rilanciare il turismo di prossimità Lecco Notizie Villa Monastero: tre “sere d’estate” per rilanciare il turismo di prossimità

VARENNA – Dopo il grande successo riscosso dalla cena vista lago, organizzata sabato 27 giugno nella suggestiva cornice di Villa Monastero a Varenna, la Provincia di Lecco ha deciso di proporre tre nu ...

Ecco il “Sentiero della Valle della Lontra”: 13 km immersi nell’area del Bussento

Sabato 11 luglio, alle ore 10:30, nella sala del Centro Sociale di Morigerati sarà presentato il “Sentiero della Valle della Lontra”, un percorso naturalistico di 13 chilometri nell’area del Bussento, ...

VARENNA – Dopo il grande successo riscosso dalla cena vista lago, organizzata sabato 27 giugno nella suggestiva cornice di Villa Monastero a Varenna, la Provincia di Lecco ha deciso di proporre tre nu ...Sabato 11 luglio, alle ore 10:30, nella sala del Centro Sociale di Morigerati sarà presentato il “Sentiero della Valle della Lontra”, un percorso naturalistico di 13 chilometri nell’area del Bussento, ...