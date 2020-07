Tso per positivi al Coronavirus: cosa prevede la legge (Di martedì 7 luglio 2020) Si scatena il dibattito dopo le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: possibile il Tso per positivi al Coronavirus, cosa prevede la legge. In questi giorni, alcune frasi del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, hanno alimentato il dibattito rispetto alla necessità di ricorrere a cure mediche senza il consenso del paziente in … L'articolo Tso per positivi al Coronavirus: cosa prevede la legge è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il ministro della Salute ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il… - Corriere : Focolai e nuovi contagi, il piano del governo: tamponi per chi arriva in aereo e Tso per chi rifiuta le cure - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tso agli irresponsabili? 'Esiste già una dura normativa' Esperto: 'Ricovero per chi diffonde epidemie,… - guidoventurini : RT @Mr_Ozymandias: Sta accadendo qualcosa che in molti già avevano sospettato da tempo: utilizzare un'epidemia per legittimare un fascismo… - publied : @25O319 Simpatizzo per Lega che offre la critica intelligente di @borghi_claudio e @AlbertoBagnai come di… -